Belarus nerede haritadaki yeri neresi? Belarus nereye bağlı, nüfusu kaç?

Belarus resmî adıyla Belarus Cumhuriyeti, Beyaz Rusya, Doğu Avrupa'da bulunan bir devlettir. 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsızlığını ilan eden eski bir Sovyetler Birliği ülkesidir. Bir Slav devleti olan Belarus'un başkenti Minsk'tir. Komşuları; batıda Polonya, kuzeybatıda Litvanya, kuzeyde Letonya, doğuda Rusya ve güneyde Ukrayna'dır.

Belarus, diğer BDT ülkelerinin yanında, Rusya hükûmetine en yakın müttefiki konumundadır. Rusya ile Birlik Devleti adında devletler üstü bir oluşum kurmuştur. Beyaz Rusya (Belarus) Avrasya'nın merkezinde, Doğu Avrupa'da yer alır. Komşu ülkeleri kuzeydoğuda Rusya, kuzeybatıda Litvanya ve Letonya, güneyde Ukrayna, güneybatıda ise Polonya'dır. Büyüklük bakımından Beyaz Rusya dünyanın 83. ülkesidir. Ülkenin yüzölçümü 207,600 km²'dir. Denize bağlantısı olamayan Beyaz Rusya'da geniş düzlükler ve bataklıklar bulunmaktadır.

Belarus nüfusu kaç?

Belarus’un başkenti Minsk şehri. Belarus Minsk ülkenin merkezinde yer alır. Belarus nüfusu son verilere göre 9.724.700 kişi civarında.

Belarus dili nedir?

Belarus dili resmi olarak Rusça ve Belarusça. Belarus para birimi olarak Belarus rublesi kullanır. Bu, Rus rublesinden farklı bir para birimi.

Belarus Rus mu?

Belaruslar veya Beyaz Ruslar, Belarus'ta nüfusun çoğunluğunu oluşturan bir Doğu Slav halkı vardır. "Beyaz Rusça" terimini merak edenler ise de küçük bir bilgi verelim Beyaz Rusça kavramı 16. yüzyılda ortaya çıkmıştır.