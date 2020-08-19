  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: “Anayasa değişikliği çalışmaları devam ediyor”
Aktüel

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: “Anayasa değişikliği çalışmaları devam ediyor”

Yeniakit Publisher
2020-08-19 14:19:55 -
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: “Anayasa değişikliği çalışmaları devam ediyor”

MİNSK (AA) – Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkede yeni anayasa değişikliğiyle ilgili çalışmaların yoğunlaşacağını söyledi.

Lukaşenko, Güvenlik Konseyi ile yaptığı toplantıda, seçimleri kazanmasından sonra kendisine yönelik ülkedeki protestolar ve anayasa değişikliği talepleri ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Belarus’ta değişim isteyenlerin bunu yasalar çerçevesinde yapması gerektiğini vurgulayan Lukaşenko, “Değişiklikler anayasada yazılı olmalıdır. Anayasa değişikliği için çalışmalar devam ediyor ve yoğunlaşacak.” dedi.

Lukaşenko, halk tarafından desteklenmesi halinde anayasanın kabul edileceğini de kaydetti.

Batılı devletlerin açık bir şekilde Belarus’taki protestoculara nakit para yardımı göndererek destek olduğunu ileri süren Lukaşenko, bu devletlerin ülkedeki protestolarla ilgili toplantı yapmalarına da tepki gösterdi.

Lukaşenko, “Batılı devletlere şunu tavsiye ederim. Bize parmaklarını uzatmadan önce toplantılarının gündemine Fransa’daki ‘sarı yelekliler’ konusunu ve ABD’deki korkunç protestoları alsınlar. Her şeyden önce Almanya ve Avrupa’nın diğer ülkelerindeki yeni tip koronavirüs izolasyonlarına karşı protestolara baksınlar.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Lukaşenko, eski Cumhurbaşkanı adayı Svetlana Tikhanovskaya’nın “yönetimi devralma koordinasyon kurulu” oluşturmasının da yasalara aykırı olduğunu savundu.

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun kazanması üzerine ülkede protesto gösterileri başlamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yüzyılın itirafı: BAE Veliaht Prensi Zayed 25 yıldır bize çalışıyor
Dünya

Yüzyılın itirafı: BAE Veliaht Prensi Zayed 25 yıldır bize çalışıyor

BAE'nin İsrail'le normalleşme adımlarını atmasından 2 ay önce, İsrail medyası Zayed'in 25 yıldır kendilerine çalıştığı itiraf etti. ..
Bergüzar Korel, ağlayarak Bakan Koca’dan yardım istedi
Gündem

Bergüzar Korel, ağlayarak Bakan Koca’dan yardım istedi

Oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabı instagram üzerinden bir canlı yayın açtı. Yayında Spinal muskuler atrofi (SMA) (doğuştan genetik ..
Türkiye'ye açık Doğu Akdeniz desteği: Tüm adımlarını destekliyoruz
Dünya

Türkiye'ye açık Doğu Akdeniz desteği: Tüm adımlarını destekliyoruz

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, Doğu Akdeniz'de yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bölgedeki faal..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı