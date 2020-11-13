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Dünya Belarus Cumhurbaşkanı böyle meydan okudu
Dünya

Belarus Cumhurbaşkanı böyle meydan okudu

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, muhaliflerinin önünde teslim olmayacağını belirtirken 'siyasi zamanının çok az kaldığını kabul ettiğini' söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 22:32:00 -
Belarus Cumhurbaşkanı böyle meydan okudu

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, muhaliflerinin önünde teslim olmayacağını ifade ederken 'siyasi zamanının çok az kaldığını kabul ettiğini' söyledi.

Lukaşenko, yabancı bir medya kuruluşuna verdiği röportajda "Muhtemelen fazla siyasi zamanımın kalmadığını anlıyorsunuz." derken, "Aynı zamanda, herkes beni terk etse bile teslim olmayacak ya da diz çökmeyeceğim. Belarus'umuzu korumak için kararlı olan herkese, yalnız bırakılsam bile bunun için savaşacağımı defalarca söyledim." dedi.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko kazanmış, sonrasında "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiası ile protesto gösterileri başlatılmıştı.

Ülkede her hafta sonu süren gösterilerde sayıları önceki haftalara göre azalan protestocular Lukaşenko'nun görevini bırakmasını istiyor.

Kaynak: star.com.tr

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