Bel ve boyun fıtığından korkmayın!

Toplumda çok yaygın görülmeye başlayan bel ve boyun fıtığı insanların kâbusu olmuş durumda. Hatta birçok hasta fıtığım var; felç olacağım endişesiyle yaşıyor. Peki bu kadar hayatımızı etkileyen bel ve boyun fıtıklarının belirtileri nelerdir? Tanı konulması ve tedavi süreci nasıldır? Her bel ve boyun fıtığı felç eder mi? İşte Dr. Eser Alptekin’in konuyla ilgili açıklamaları…

Eskiden mide ve on iki parmak bağırsağı ülserlerinin birçoğu ameliyat edilirdi. Şimdi kanser olmadıktan sonra etrafınızda “mide ameliyatı yaptırdım” diyen kaç kişiye rastlıyorsunuz? Neden? Çünkü şimdi artık mide ve on iki parmak bağırsağı ülseri tedavi edilebiliyor. Burada bel fıtığı ve boyun fıtığı olanlar iyi düşünsünler, sorsunlar ve soruştursunlar. Bilimsel tedavilerin dışına çıkmasınlar. Çünkü bilimsel ve aklı başında yapılan tedavilerden zarar gelmez. Sadece ağrıdan dolayı da paniğe kapılıp yanlış işler yapmasınlar.

‘’Bel ve boyun fıtığı olanlar felç olmaz, yanlış uygulamalara dikkat edin!’’

‘’Bel fıtığı insan vücudunda 59 hastalıkla karıştırılabiliyor’’ diyen Dr. Eser Alptekin

‘’37 - 38 yıllık hekimim ve bunun 30 yılında özellikle bel fıtığı ve boyun fıtığının tespiti ve tedavisi ile uğraştım. Hastalardan ne felç olana ne de tekerlekli sandalyeye düşene rastladım. Fakat yanlış uygulamalar sonucu bu sorunları yaşayanları da çok sık gördüm ve görmekteyim’’ diye konuştu.

Ciddi yapılan ve hastanın sorunlarına yönelik uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon programları ile tedavinin mümkün olduğunu belirtti.

Boyun fıtığı olduğunuzu nasıl anlarsınız?

Genellikle hastanın boynunda ve bir kolunda şiddetli ağrı vardır. Ayrıca o koldaki uyuşma ve şiddetli ağrıdan da söz edilebilir. Bazı hastalar sorun yaşayan kolda 1. 2. ve 3. parmaklarında uyuşukluktan bahseder, bazıları ise 4. ve 5. parmaktaki uyuşukluk ve güçsüzlükten. Bazıları da tüm parmaklarında uyuşukluk olduğunu söylerler.

Nörolojik muayene yapılması şart

Yalnız burada el bileğinde oluşan bası sonucu (Carpal Tunnel) meydana gelen sorunları birbirine karıştırmamak lazım. Hasta kolunda zayıflama olduğunu fark edebilir de fark etmeyebilir de. Bu yapılacak ciddi bir nörolojik muayene ile tespit edilir. Özellikle nörolojik kusur var mı diye bakılır ve bunun derecesi saptanır.

Fizik ve Rehabilitasyon programları ile tedavi

Şayet nörolojik kusur varsa tedavinin hemen başında bu kusurlara yönelik uygulamalara başlanır. Bunlar da rehabilitasyon programlarıdır. Hasta başparmağı ile diğer parmaklarını birleştirebiliyor mu, birleştirebiliyorsa gücü ne kadar? Burada kayıp varsa tedavinin başında bu güçlendirme egzersizleri ile yapılması gereken uygulamalardır. Ayrıca üst ekstremitelerde patolojik refleksler var mı? İlk dikkat edilmesi gereken, hastada spastisite gelişip gelişmediğidir. Şayet gelişmişse bu spastisiteye yönelik uygulamalar başlatılır. Kas gücü kayıpları (atrofi) var ise onun da tespit edilip güç kaybına yönelik tedavi programları devreye sokulur.

Hastada iyileşme görülmezse cerrahiye yönlendirilir

Tüm bunlar yapıldıktan sonra hastada düzelmeye doğru bir gidiş görülmezse bu hasta cerrahiye yönlendirilir. Bunun oranı da yüzde 1’dir. Yani 100 hastadan 1’inde cerrahi gereksinim duyulur.

Bel fıtığımız olduğunu nasıl anlarız?

Bel fıtıklarına gelince; onlarda da benzer sorunlar bacaklarda görülebilir. Hasta bir veya iki bacağının veya sadece belinin ağrısından bahseder. Yine bir veya iki bacağındaki uyuşukluk hastanın yakınmaları arasındadır.

Hasta uyuşukluğun topuğuna veya parmak uçlarına doğru geldiğini ifade edebilir. Bu tamamen belde sıkışan sinirin yeriyle ilgilidir. Genelde L4-L5 arasındaki sinirde sıkışma varsa hastanın ayak parmaklarında güç kaybı oluşabilir. Burada da önemli olan bu güç kaybının ileri gitmemesidir.

Tanı konması ve tedavi süreci

Hekim ve tedaviyi uygulayan fizyoterapistler burada çok dikkat etmelidir. Bunun çok basit bir biçimde anlaşılabilmesi için hasta topuk üstü ve parmak üstü yürütülür. Hasta şayet sorunlu olan bacakta parmak üstü yürüyemiyorsa bu L5-S1 yani kuyruk sokumuyla onun üstündeki omur arasındaki bir sinir basısının varlığını gösterir. Eğer hasta topuk üstü yürüyemiyorsa bu da L4-L5 arasındaki bir basının belirtisidir.

Yani burada sadece ağrı bu hastalıkların tüm şikâyeti değildir. Ağrıdan daha önemli olan yukarıda anlattığım problemlerdir. Bu belirtiler varsa hemen bu konuda yeterli bir hekime müracaat edin. İçinizi de çok fazla karartmayın.

Bel ve boyun fıtığından korkmayın, kesinlikle tedavi edilebilecek hastalıklar. Yeter ki zamanında tedbir alın ve tedavinizi yaptırın.