Bel fıtığı ve bel ağrısını geçiren incir yöntemi: Kuru incirin arasına koyup yiyin, faydaları olacak! İşte bu kadar

İşte bel fıtığı bel ağrılarını geçiren yöntem

Faydaları saymakla bitmeyen cevizi kuru incirle birlikte tüketirseniz inanılmaz etkiler yaratıyor. Denemeyen pişman olacak.

Bel fıtığı rahatsızlığınız varsa öncelikle doktorunuza görünmeli ve doktorunuzun önerileri doğrultusunda hareket etmelisiniz. Milyonlarca kişi bundan yediler. Bu önemli dip notu paylaştıktan sonra daha evvel bir kaç kişiden uyguladığında fayda gördükleri doğal bir yöntemden bahsetmek istiyoruz sizlere.. Öncelikle bu yöntemi denemek isterseniz tamamen doğal ve hiç bir yan etkisi olmayan bir yöntemdir ama sadece bel ameliyatı olmuş hastaların uygulaması önerilmiyor.

Yapacaklarını ve size gerekli malzemeler ise şöyle:

1 su bardağı kuru bamya

7 tane kuru incir

6-7 su bardağı su

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1 çay bardağı bal

1 çay bardağı zeytin yağı

1 çay bardağı kuru nane

1 fincan limon suyu

Bamya ve inciri bir tencereye koyarak üzerine suyu ilave edin ve kaynamaya bırakın.Hamur kıvamına gelene dek kaynatın.Daha sonra ateşten alıp güzelce çırpın soğuyunca içerisine nane,bal,zeytinyağı,limon suyunu ekleyin ve tekrar karıştırın.Bu karışımı genişçe büyük bir havlu veya bezin üzerine yayın ve beli ağrıyan kişinin beline uygulayın.Bu şekilde kişi 3 gün boyunca yatacak. 3 günün sonunda beldeki bu karışımı çıkarıp ılık bir duş alınacak ve beli ağrıyan kişinin beli zeytinyağı ile ovulacak hafif masaj şeklinde.Ve son olarak bele eczaneden alacağınız yakı yapıştırılacak. bu şekilde 2-3 gün istirahat edilecek.Yakılar çıkarıldıktan sonra tekrar hafif bir masaj yapılacak.Bu tedavi şeklini uygulayanların 1-2 ay içerisinde sonuç aldıkları ve eski sağlıklarına kavuştukları belirtiliyor.

Her zaman söylediğimiz gibi öncelikle doktor muayenesi doktorun tetkikleri önemlidir bunu da unutmayın.

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Ayrıca Kuru inciri ikiye bölerek içine ceviz koyun ve düzenli olarak tüketin, bakın sonrasında neler olacak…

Sınava girecek öğrencilerin ve hamilelerin tüketmesi tavsiye edilir.

Sindirimin kolaylaştırılmasını sağlar.

Kanserli hücrelerin büyümesini engeller.

Bağırsakları düzenli çalıştırır ve metabolizmayı hızlandırır.

Sarı nokta hastalığına iyi gelir.

Tansiyonu dengeler.

Cildi güzelleştirir.