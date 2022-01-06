Bel ağrısı ya da tıpta kullanılan adıyla lumbago, bel bölgesinde ortaya çıkan her türlü ağrıyı tanımlamak için kullanılan genel bir terimdir. Erişkinlerin yaklaşık olarak %80'ini etkileyen ve önemli iş gücü kaybına yol açan yaygın bir sağlık sorunudur.

Bel ağrılarını dindiren 5 baharat

Söğüt kabuğu

Söğüt kabuğu, içerisindeki "salisin" adı verilen bileşik sayesinde ağrı ve iltihabı azaltabilme gücüne sahiptir. Kramplar dahil olmak üzere birçok sırt ve bel ağrısı sebebi üzerinde etkili olan bu bitki, doğal bir çare olarak sıklıkla öneriliyor.

Zerdeçal

Yüzyıllardır Çin'de ve Hindistan'da geleneksel tıp alanında kullanılan bu baharat, birçok ağrı üzerinde etki gösteriyor. Antibakteriyel olmasını yanı sıra ağrı kesici özelliği olan antienflamatuar açıdan zengin olması, zerdeçalı en favori baharatlardan biri yapıyor. Sırt ve bel kaslarınızdaki iltihaptan kaynaklanan rahatsızlığı azaltabilecek bir etkiye sahip olması sayesinde zerdeçal, ağrılarınızı hafifletebilir.

Zencefil

Zencefil, güçlü iltihap sökücülerden biridir. Sıcak su içerisinde demlediğiniz taze zencefil en büyük yardımcınızdan biri. İçerisine ekleyeceğiniz limon ile birlikte hem bir bağışıklık artışı sağlayabilir hem de zencefilin ağrı kesici etkilerinden faydalanabilirsiniz.

Biberiye

Biberiye, esansiyel yağı, demlenmiş bitki çayı gibi farklı formları ile kas, baş ve kemik ağrısını giderebilecek en güçlü bitkilerden biri. Oldukça etkili bir formla sunulan bu bitki, ayrıca yemeklerinize eklediğinizde de oldukça etkili bir sonuç almanızı sağlayabilir.

Şeytan pençesi

Şeytan pençesi bitki özü, sırt ağrsına neden olabilen romatizma sorunu için oldukça etkili bir çözüm olarak görülüyor. Hem iltihabı azaltan hem de ağrı dindirme özelliğine sahip olan bu bitki, kolayca özü çıkarılabilen doğal formlardan biri.

Bitkileri kullanmadan önce alerjik reaksiyon gibi farklı sağlık sorunlarını tetiklememesi nedeniyle öncelikle bir uzman görüşü almalısınız.

Bel ağrısı için hangi bölümden randevu alınır?

Çoğu hasta bel ağrısı için ilk olarak beyin cerrahisi, ortopedi, nöroloji veya iç hastalıkları uzmanına randevu alır. Hatta direkt algoloji (ağrı bilimi) veya romatoloji bölümüne gitmesi gerektiğini sananlar da olabilir.