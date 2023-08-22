Beklenmedik karar! Getir işten çıkaracağı eleman sayısını açıkladı
Mobil uygulaması aracılığıyla, restoran yemek teslimatları ve market ürünleri için teslimat hizmeti sunan Getir, 2 bin 500 kişiyi işten çıkaracak.
Getir, dünya genelinde yeniden yapılanma planını hazırladı. Bu kapsamda toplam çalışanların yüzde 10.9'una denk gelen 2 bin 500 kişi işten çıkarılacak.
Getir Türkiye, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'de faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı.
Şirket, temmuz sonundaki açıklamasında İtalyan, İspanyol ve Portekiz pazarlarından çıkacağını açıklamıştı.
Küresel hızlı teslimat sektörüne öncülük eden Getir'e benzeyen şirketlerin sayısı koronavirüs salgını sırasında arttı.
Daha sonra bu şirketler tüketicilerin tekrar fiziki mağazalardan alışveriş yapmaya yönelmelerinden zarar gördü.
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