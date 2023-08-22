  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Fidan batıya sert çıkıştı: 'Türkiye'nin üyelik süreci siyasi malzeme olarak kullanılıyor'

Ugandalı bakan önce sitem sonra isyan etti: Ali Koç'a yalvardım ama beni dinlemedi

CHP'li kurmay: ‘Kılıçdaroğlu seçimler için çok hırslandı’ Yavaş hırslan Demirtaş'ın hevali!

Emine Erdoğan, Ekolojik köy ziyareti ve lavanta hasadı yaptı

Türkiye'nin yeni silahı SİDA'lara karşı geliştirmeye başladılar! Orduyu toplayıp resmen harekete geçtiler

Marmara depremi için tarih uyarısı! Japon deprem uzmanı İstanbul’da boşaltılacak ilçeleri açıkladı!

Hamilton, Kapadokya’ya hayran kaldı

Mansur Yavaş’tan yeni skandal: İşte muhtarlar için düzenlediği tatilin perde arkası

Fransızlar İHA'larına takılan yeni özelliği duyurdu! Türk İHA'larına rakip olacaklar

3. zam teklifi belli oluyor! Memur, emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?
Ekonomi Beklenmedik karar! Getir işten çıkaracağı eleman sayısını açıkladı
Ekonomi

Beklenmedik karar! Getir işten çıkaracağı eleman sayısını açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-08-22 17:10:00 -
Beklenmedik karar! Getir işten çıkaracağı eleman sayısını açıkladı

Mobil uygulaması aracılığıyla, restoran yemek teslimatları ve market ürünleri için teslimat hizmeti sunan Getir, 2 bin 500 kişiyi işten çıkaracak.

Getir, dünya genelinde yeniden yapılanma planını hazırladı. Bu kapsamda toplam çalışanların yüzde 10.9'una denk gelen 2 bin 500 kişi işten çıkarılacak.

Getir Türkiye, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'de faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı.

Şirket, temmuz sonundaki açıklamasında İtalyan, İspanyol ve Portekiz pazarlarından çıkacağını açıklamıştı.

Küresel hızlı teslimat sektörüne öncülük eden Getir'e benzeyen şirketlerin sayısı koronavirüs salgını sırasında arttı.

Daha sonra bu şirketler tüketicilerin tekrar fiziki mağazalardan alışveriş yapmaya yönelmelerinden zarar gördü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23