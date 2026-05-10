Beklenen uyarı geldi! Bu yollarda giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanacak

Bugün hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek ve hangi yollar tamamen trafiğe kapalı olacak? 10 Mayıs 2026 günü hangi yollar kapalı olacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum raporunda tek tek belirtti.

İşte yurt genelinde yol durumu:

O-4 TEM Otoyolu Kandıra Ücret Toplama İstasyonunu Serbest Geçiş Sistemine dönüştürme çalışmaları yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar nedeni ile Kandıra Gişelerinden Otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Aydın-Denizli otoyolu 9-10.km.leri Denizli istikametinde yapılacak şev çalışması nedeniyle, emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı orta ve sol şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Polatlı-Ankara yolunun 44-46.km. arasında 30.04.2026 tarihinden itibaren Turkuaz köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle, çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesinin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Artvin-Erzurum yolunun 0-37.km.leri arasında bulunan 20 adet tünelde yapılacak olan elektrik, elektronik sistemleri bakım, onarım çalışması nedeniyle 04.05.2026-15.05.2026 tarihleri arası, 08:00-17:30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacaktır.

Beyşehir-Derebucak yolunun 3-61.km.leri arasında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58.km.leri arasında 09.04.2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Niksar-Reşadiye yolunun 12-15 km.leri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle Reşadiye yönü ulaşıma kapatılmış olup, trafik Niksar yönünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Malatya -Gölbaşı yolunun 0-1.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Antalya-Isparta yolunun 0-3.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir

Çanakkale-Çan yolunun 25-26.km.leri arasında 30.04.2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmaktadır.