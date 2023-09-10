Beklenen tarih netleşti! 13 Eylül'de geliyor! Tüm Türkiye'ye hayırlı olsun

Meteoroloji uzmanlarından alınan son bilgiler ışığında, Türkiye'de sonbaharın, etkisini 13 Eylül'den itibaren göstermeye başlayacağı belirtildi. Yani yazın sıcak ve bunaltıcı günlerinin ardından sonbaharın ferahlatıcı esintileri çok yakında yurdu saracak.

Tanınmış meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla vatandaşları bilgilendirdi. Ökten, "13 Eylül'de kuzey şehirlerimize (İstanbul dahil) mutlak Sonbahar geliyor. Sıcaklık 27 derecenin altına düşüyor. 27 derece Yaz sınırıdır. Sonbahar'ın Ülkemize güzellikler getirmesini temenni ederim..." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalarla birlikte, sonbaharın yaklaşan güzelliklerini ve ferahlığını özlemle bekleyen vatandaşlar için heyecanlı bir bekleyiş başlamış oldu.



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