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Medya Beklenen tarih açıklandı! Diriliş Ertuğrul hayranları da heyecanlandıracak gelişme... Engin Altan Düzyatan geliyor
Medya

Beklenen tarih açıklandı! Diriliş Ertuğrul hayranları da heyecanlandıracak gelişme... Engin Altan Düzyatan geliyor

Diriliş Ertuğrul ile boy gösteren Engin Altan Düzyatan yeni projesinde sete çıkacak. Oyuncunun sete çıkacağı tarih belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 15:23:00 -
Beklenen tarih açıklandı! Diriliş Ertuğrul hayranları da heyecanlandıracak gelişme... Engin Altan Düzyatan geliyor

Diriliş Ertuğrul ile gündem olan Engin Altan Düzyatan, Barbaros dizisi hazırlıklarının tamamlanmasını bekliyor.

Barbaros dizisinin çok iddialı bir yapım olduğu ve dönem dizisi olması nedeniyle de yoğun bir ön hazırlık gerektirdiği biliniyor.

Diriliş hayranları da bekliyor

Engin Altan Düzyatan hayranları Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayatının anlatılacağı dizide Oruç Reis karakterine oynayacak olan oyuncuyu sabırsızlıkla bekliyor. Ayrıca Diriliş Ertuğrul izleyenleri de Barbaros dizisinin tüm gelişmelerini takip ediyor.

Sosyal medyada gelen olumlu tepkilerle birlikte, dizinin ne zaman başlayacağına dair aramalar yapıldı.

Düzyatan’ın bir başka projesi daha var. BKM imzalı Babamın Kemanı isimli filmde de yer alacak olan oyuncu, 6 Mart Cumartesi günü ekip arkadaşları ile birlikte sete çıkarak çalışmaya başlayacak.

Engin Altan Düzyatan’ın yanı sıra; Belçim Bilgin, Erdem Baş, Selim Erdoğan ve Yiğit Çakır da filmin başrollerinde yerini alıyor.

Yeşilçam hikayesi olan filmin yönetmenliğini Andaç Haznedaroğlu yapacak.

Merakla beklenen tarih verildi! Engin Altan Düzyatan bomba gibi dönüyor
Merakla beklenen tarih verildi! Engin Altan Düzyatan bomba gibi dönüyor

Medya

Merakla beklenen tarih verildi! Engin Altan Düzyatan bomba gibi dönüyor

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