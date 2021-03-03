Beklenen tarih açıklandı! Diriliş Ertuğrul hayranları da heyecanlandıracak gelişme... Engin Altan Düzyatan geliyor

Diriliş Ertuğrul ile gündem olan Engin Altan Düzyatan, Barbaros dizisi hazırlıklarının tamamlanmasını bekliyor.

Barbaros dizisinin çok iddialı bir yapım olduğu ve dönem dizisi olması nedeniyle de yoğun bir ön hazırlık gerektirdiği biliniyor.

Diriliş hayranları da bekliyor

Engin Altan Düzyatan hayranları Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayatının anlatılacağı dizide Oruç Reis karakterine oynayacak olan oyuncuyu sabırsızlıkla bekliyor. Ayrıca Diriliş Ertuğrul izleyenleri de Barbaros dizisinin tüm gelişmelerini takip ediyor.

Sosyal medyada gelen olumlu tepkilerle birlikte, dizinin ne zaman başlayacağına dair aramalar yapıldı.

Düzyatan’ın bir başka projesi daha var. BKM imzalı Babamın Kemanı isimli filmde de yer alacak olan oyuncu, 6 Mart Cumartesi günü ekip arkadaşları ile birlikte sete çıkarak çalışmaya başlayacak.

Engin Altan Düzyatan’ın yanı sıra; Belçim Bilgin, Erdem Baş, Selim Erdoğan ve Yiğit Çakır da filmin başrollerinde yerini alıyor.

Yeşilçam hikayesi olan filmin yönetmenliğini Andaç Haznedaroğlu yapacak.