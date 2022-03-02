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Ekonomi Beklenen oldu! Avrupa'da doğal gaz şoku
Ekonomi

Beklenen oldu! Avrupa'da doğal gaz şoku

Avrupa'da beklenen oldu. Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle kıtada doğal gaz fiyatları yüzde 27 artış gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 11:55:00 -
Beklenen oldu! Avrupa'da doğal gaz şoku

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 27 artış gösterdi.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı dün 121,7 avrodan kapanmıştı.

Söz konusu doğal gaz kontratlarının fiyatı bugün 129 avrodan açıldı.

Kontratların fiyatı Türkiye saatiyle 11.32'de 154,4 avroya ulaştı.

Böylece, Avrupa'da doğal gaz kontratlarının fiyatı dünkü kapanışa kıyasla yaklaşık yüzde 27 yükseldi.

Fiyatlardaki yükselişte, Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar ve doğal gaz tedarik kesintilerine ilişkin endişeler etkili oldu.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.

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