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Gündem Beklenen müjde geldi! Erdoğan'dan emekliler için talimat
Gündem

Beklenen müjde geldi! Erdoğan'dan emekliler için talimat

Yeniakit Publisher
2023-11-24 17:23:00 -
Beklenen müjde geldi! Erdoğan'dan emekliler için talimat

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışan emekliye 5 bin TL'lik ikramiye çalışması yapılması için talimatı verdi" dedi.

Çalışmayan emeklilere geçtiğimiz günlerde ödenen 5 bin liralık tek seferlik ikramiyenin çalışan emeklilere ödenmesi için çalışmalar başladı.

Çalışan emekliye ikramiye talimatı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışan emekliye 5 bin TL'lik ikramiye çalışması yapılması için talimatı verdiğini söyledi.

Güler, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesine ilişkin detaylı bir çalışma var. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak" dedi. 

Çalışma Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirilecek. 

Yapılacak çalışma sonrasında ikramiyenin kapsamı kamuoyuna duyurulacak.
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Çalışmayan emekliye ikramiye yatmıştı

Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmış ve 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmişti. Ödemeler kasım ayının ilk iki haftası emeklilerin hesabına yatmıştı.

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