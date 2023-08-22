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Gündem Beklenen haber geldi: TMO, mısır alım fiyatını açıkladı
Gündem

Beklenen haber geldi: TMO, mısır alım fiyatını açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-08-22 18:12:00 - 2023-08-22 18:16:22
Beklenen haber geldi: TMO, mısır alım fiyatını açıkladı

Beklenen haber geldi: TMO, mısır alım fiyatını açıkladı

Toprak Mahsulleri Ofisi mısır alım fiyatını ton başına 6 bin lira olarak belirledi.

MO'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Mısır hasadı Ağustos ayının ilk haftasında Adana ve Hatay’da lokal olarak başlamış olup ülke genelinde bugün itibariyle yaklaşık yüzde 8 seviyelerindedir.

Hasat başlangıcından bugüne kadar piyasalar yakından izlenmiş ve piyasaların seyrine göre TMO politikaları oluşturulmuştur.
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2023 yılı mısır üretimimizin geçen yıla göre aynı seviyede 8,5 milyon ton olacağı tahmin edilmektedir.

TMO mısır alım fiyatı ton başına 6 bin TL olarak belirlenmiştir.

 

 

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