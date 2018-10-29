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Beklenen an geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı iniş yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CAN" uçağı ile açılışını yapacağı yeni havalimanına iniş yaptı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 01:36
Beklenen an geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı iniş yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda devlet başkanının katılımıyla hizmete açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı bugün açılıyor.

İSTANBUL HAVALİMANI

İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışı nedeniyle havalimanı çevresinde düzenleme yapıldı. Havalimanı girişindeki tabelalara "İstanbul Havalimanı" yazıldı.

TÖREN BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan "CAN" uçağı, İstanbul'da açılışı yapılacak havalimanına indi. 

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'ye ait Boeing B777 tipi uçağıyla birlikte İstanbul Yeni Havalimanı'na iniş yaptı. Ekşi, inişin ardından sosyal medya hesabından uçuş ekip ile çekildiği fotoğrafı paylaştı. 

Öte yandan eskki başbakan Mesut Yılmaz ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanı Yıldırım Demirören, eşi Revna Demirören kızı Yelda Demirören ile birlikte tören alanına geldi. 

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 01:36
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