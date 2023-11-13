Beklenen açıklama! İşte KYK burs sonuçları

Üniversite öğrencilerinin merak ettiği burs ve kredi sonuçları açıklandı. Bakan Aşkın Bak, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun.19 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler sonuçları turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-burs-ogrenim-kredisi-basvuru-sonucu-sorgulama ekranından öğrenebiliyor.

KYK bursu ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.