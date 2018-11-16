Beklenen açıklama geldi! 'Mart'ta AB'den ayrılıyoruz'

İngiltere Başbakanı Theresa May, 'Mart ayında Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılıyoruz' dedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit anlaşmasıyla ilgili LBC Radio programına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Önceden planlandığı gibi Mart ayında Avrupa Birliği'nden ayrılacaklarını söyleyen May, AB ile üzerinde anlaşmaya vardıkları Brexit anlaşmasının Birleşik Krallık'ın "bütünlüğünü koruduğunu" söyledi.

Çarşamba günü AB ile üzerinde mutabakata varılan anlaşmayı görüşmek üzere özel gündemle toplanan İngiliz kabinesi Brexit anlaşmasına onay vermiş, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Donald Tusk da anlaşmanın Avrupalı liderler tarafından imzalanması için 25 Aralık'ta bir zirve toplanacağını duyurmuştu.

İstifalar art arda geldi

Dün ise İngiliz kabinesinde istifa depremi yaşandı.



"Kuzey İrlanda için önerilen düzenleyici rejimin İngiltere'nin toprak bütünlüğü için gerçek bir tehdit teşkil ettiğine inanıyorum" diyerek istifa eden Brexit'ten sorumlu Devlet Bakanı Dominic Raab'ın ardından, Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanı Shailesh Vara, İş ve Emeklilik Bakanı Esther Mcvey, Ulaştırmadan sorumlu Devlet Bakanı Jo Johnson da Brexit anlaşması üzerinde anlaşmazlığa düştükleri için istifa etti.