Beklemeden fiyatı artırdılar! Ekmeğin yeni fiyatı şok etti

İstanbul’da son 6 ayda üç kez zamlanan ekmek fiyatlarına yine zam geldi. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) nisan ayı meclisinde ekmek fiyatlarına yüzde 16,6 oranında zam isteyen fırıncıların bu talebi, bu hafta yapılan mayıs meclisinde gündeme alınmadı. Ancak maliyetlerindeki artışı gerekçe gösteren bazı ilçelerdeki fırıncı esnafı, ekmeği 4-4,5 liradan satmaya başladı.

Esnaf odasına bağlı fırıncılardan da 4 TL talebi

İstanbul’da toplamda 3 bini aşkın fırıncıdan İTO’ya bağlı olanlarda durum böyleyken, esnaf odasına bağlı olan fırıncıların da zam talebi farklı değil.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, 240 gram ekmeğin 4 TL olması talebinde bulunduklarını ancak henüz bu taleplerine dönüş alamadıklarını anlattı.

Çetin, “Sene başında TMO’nun verdiği unun fiyatı 185 lira iken bugün 280 lira. Piyasadaki diğer unların fiyatları ise 400 liraya kadar çıktı. Ciddi un zamlarından sonra şimdi de maya fiyatları aylık olarak zamlanmaya başladı. 120-130 TL olan maya haziran itibarıyla da 350 TL’ye çıkacak, tarafımıza tebliğ edildi” dedi.