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Bekir Pakdemirli uyardı: Hayvana eziyet eden cezadan kaçamayacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Hayvanları Koruma Kanunu'nda ilgili hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına bin 255 lira idari para cezası uygulanacak" sözlerini kaydetti.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 01:17
Bekir Pakdemirli uyardı: Hayvana eziyet eden cezadan kaçamayacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yazılı açıklamasında, Türkiye'nin içinde bulunduğu zor günlerde bayramın birlik ve beraberliği pekiştirmesi açısından önemli olduğunu belirterek, tüm vatandaşların ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı içtenlikle kutladığını ifade etti.

İDARİ PARA CEZASI VERİLECEK

Hayvanların uygunsuz şekillerde yakalanması, uygunsuz şartlarda kesim yapılması gibi durumların hayvanların acı çekmelerine sebep olacağının altını çizen Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Hayvanları Koruma Kanunu'nda 'Hayvanların kesilmesi dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun şekilde yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanır' hükmü yer almaktadır. Bu hükme aykırı hareket edenlere hayvan başına bin 255 lira idari para cezası uygulanacaktır. Söz konusu kanun uyarınca yürürlüğe konulan 'Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik' hükümlerine aykırı hareket edenlere de hayvan başına 3 bin 150 lira idari para cezası verilecektir."

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcilerinden oluşan Bakanlıklararası Kurban Hizmetleri Kurulu tarafından hazırlanan 2018 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ'in 14 Ağustos'ta yayımlandığını anımsatan Pakdemirli, özellikle hayvanlara eziyet edilmemesi hususunda gerekli tedbirlerin alınmasını sağladıklarını aktardı. 

 

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 01:17
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  2. Bekir Pakdemirli
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