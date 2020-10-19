Bekir Coşkun milletvekillerine hakaret edince ceza almıştı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) vekilleri; Metin Külünk, Mihriban Belma Satır, Tülay Selamoğlu, Sevde Beyazıt Kaçar, Sevim Savaşer ve Ayşenur İslamoğlu tarafından milletvekillerine hakaret eden ve hayatını kaybeden Cumhuriyet yazarı Bekir Çoşkun'a "Boyalı Merdivenler" başlıklı yazıda yer alan ifadeler nedeniyle dava açımışlardı.

Bekir Coşkun'un yazdığı yazıyla “Milletvekillerine hakaret ettiği” iddiasıyla görülen, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada savcı “beraat isterken”, mahkeme Gazeteci Coşkun'a 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası vermişti.

Karara itiraz eden Bekir Çoşkun Anayasa Mahkemesi'ne bireseyle başvurda bulunmuştu.

AYM'ye dava açmıştı

AYM açıkladığı kararda; İfade özgürlüğünün engellendiğine, Çoşkun'a 5 bin TL tazminat ödenmesine, yargılama giderlerinin ödenmesine ve yeniden yargılanmasına karar vermişti.

İşte Bekir Coşkun'un "Boyalı Merdivenler" yazısında yer alan bazı ifadeler:

Hâlâ “Oyları yüzde 44” diyorlar… Bunca kıyamet, bunca olay, bunca skandal, bunca kepazelik, bunca rezillik… Yani sadece yüzde 6'sı mı anladı, Türkiye'nin başına geleni?.. Renkli televizyona bakıyor oysa… Renk körü müsün mübarek…

Savaş; siyahtır… Barış; kar beyazı… Cumhuriyet; beyaz kırmızı…Laiklik dediğimiz şeydir; gökkuşağı…

Sevmiyorlar renkleri… Milletvekili koltukları turuncu olduğu için, oturanların asabileştiğine ve bu yüzden çok kavga ettiklerine karar verdiler… Kırmızıyı görünce saldırıyor demek… Möölletvekili…