Bekir Bozdağ’ın Kur'an tilaveti İsmail Saymaz'ı hoplattı

YENİ AKİT ANKARA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Bartın Amasra’daki maden kazasında şehit olan 25 yaşındaki Berkay Kesim’in cenazesinin defnedilmesi sırasında mezarı başında Kur’an-ı Kerim okuması sözde gazeteci İsmail Saymaz’ı rahatsız etti.

Saymaz Bozdağ’ın Kur’an’ı Kerim okumasını ‘acınası manzara’ olarak yorumladı.

HalkTV yazarı İsmail Saymaz ise Bakan Bozdağ’ın Kur’an-ı Kerim okumasından duyduğu rahatsızlığı bugünkü yazısında dile getirdi.

Saymaz, Bozdağ’ın Kur’an-ı Kerim okuduğu görüntülerle ilgili olarak; “Amasra’daki madende hayatını kaybeden 25 yaşındaki Berkay Kesim’in mezarı başındaki acınası manzarayı eminim izlemişsinizdir. Üç imam çömelmiş susarken aralarında oturan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, tilavetle Kuran okuyor.” diye yazdı.

Bozdağ’ın Amasra’daki maden kazası ile ilgili olarak yeteri kadar savcının görevlendirildiğini ve soruşturmanın titizlikle yapılacağını söylemesine rağmen Saymaz, “Bozdağ’dan beklenen, tez elden şüphelileri savcılığın huzuruna çıkartması ve tutuklatmasıyken, Bakan bey mezar başında Kuran okuyor. Asıl işini yapmadığı gibi, üyesi olduğu iktidarın sorumsuzluğunu ve ihmalini dini siyasete alet edip örtmek istiyor.” ifadelerini kullandı.