Bekir Bozdağ CHP'nin “Satılmış” vekili Ali Mahir Başarır'ı şamarladı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, mahkeme salonunu basarak hakimleri tehdit eden CHP'nin “satılmış” vekili Ali Mahir Başarır'ı şamarladı. Bozdağ haddini bilmeyen sözde vekile "Ben Adalet Bakanıyım, Hakimler Savcılar Kurulunun Başkanıyım, orada görev yapan hâkime, savcıya hakaret edene cevap vermek, haddini bildirmek, had bilmeze had öğretmek benim vazifem." sözleriyle ayar verdi.
Yalova Adalet Sarayı'nda mahkeme salonunu basarak hakimleri ve savcıları tehdit eden CHP'nin “satılmış” vekili Ali Mahir Başarır'a Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sert tepki gösterdi.
Bozdağ, “Ben Adalet Bakanıyım, Hakimler Savcılar Kurulunun Başkanıyım, orada görev yapan hâkime, savcıya hakaret edene cevap vermek, haddini bildirmek, had bilmeze had öğretmek benim vazifem” dedi.
Şanlı Türk ordusuna “satılmış” diyecek kadar alçalan; şehit cenazesinde 32 dişini göstererek sırıtan Başarır, kendini şamar oğlanına çeviren Adalet Bakanı Bozdağ'ın üzerine yürüdü.
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