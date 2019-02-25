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Bekir Aksoy kimdir, kaç yaşında? | Bekir Aksoy oynadığı diziler

Bekir Aksoy, yer aldığı projelerin yanı sıra konuk olarak katıldığı programlarla da gündemde kalmaya devam ediyor. Bekir Aksoy bir döneme damga vuran Çiçek Taksi ve Doktorlar dizilerinin kadrosunda da yer almıştı. Peki, Bekir Aksoy kimdir? Bekir Aksoy kaç yaşında? Bekir Aksoy hangi dizilerde oynadı?

25 Şubat 2019 Pazartesi 14:43
Bekir Aksoy kimdir, kaç yaşında? | Bekir Aksoy oynadığı diziler

Bekir Aksoy, yer aldığı projelerin yanı sıra konuk olarak katıldığı programlarla da gündemde kalmaya devam ediyor. Bekir Aksoy bir döneme damga vuran Çiçek Taksi ve Doktorlar dizilerinin kadrosunda da yer almıştı. Peki, Bekir Aksoy kimdir? Bekir Aksoy kaç yaşında? Bekir Aksoy hangi dizilerde oynadı?

Bekir Aksoy kimdir?

Çiçek Taksi, Doktorlar, Türk Malı, Omuz Omuza dizileriyle tanınan Bekir Aksoy, 18 Mart 1969 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1992 Yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezun oldu. 19-20 yaşında iken konservatuvarın ilk yılında Devlet Tiyatrosu'nda Cüneyt Gökçer ile beraber "Damdaki Kemancı" oyununda küçük bir rol oynadı. Sonra Haluk Kurtoğlu ile "Tohum ve Toprak"ta yine küçük bir rolü oldu. Kenan Işık'ın yönetiminde yine ufak bir rolde oynadıktan sonra Devlet Tiyatrosu'nda sahne tozunu yutmuş oldu.

İki sene Dormen Tiyatrosu, iki sezon Gülriz Sururi ve arkasından altı sene Kent Oyuncuları'nda oynadı. Kenterler'de Müşfik Kenter'le beraber oynadığı "Helen Helen" adlı iki kişilik oyun, "Yolun Yarısı", "Uşak Ne Gördü?", "Sokak Kızı İrma", "Ver Elini Broadway" ve "Çok Uzak Fazla Yakın" gibi oyunlar bazılarıdır. Derya Çavuşoğlu ile 2013 nikah masasına oturan Bekir Aksoy’un evliliği dört yıl sürdü.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 14:43
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