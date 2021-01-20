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Eğitim Bekçilik sınavında yanında olması gerekenler? Bekçilik sınavı yanında getirilecekler?
Eğitim

Bekçilik sınavında yanında olması gerekenler? Bekçilik sınavı yanında getirilecekler?

Bekçilik sınavına giderken yanıma ne almalıyım? Bekçi olmak isteyen adaylar 20 Ocak Çarşamba günü sınava girecek. Saat 14.00’te başlayacak sınav öncesinde adaylar sınav sırasında yanında ne bulundurabileceklerini araştırıyor. Peki, bekçilik sınavına girerken yanında ne bulundurulur? | Bekçilik sınavında kalem dağıtılıyor mu? | Bekçilik sınavına giderken yanıma kalem almalı mıyım?

Yeniakit Publisher
2021-01-20 13:15:00 - 2021-01-20 13:18:45
Bekçilik sınavında yanında olması gerekenler? Bekçilik sınavı yanında getirilecekler?

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 20 Ocak 2021 (bugün) gerçekleştirilecek. Saat 14.00'te başlayacak sınav öncesi adaylar yanlarında hangi belgelerin, eşyaların bulunması gerektiğini araştırıyor. Bekçilik sınavında kalem veriliyor mu?

Bekçilik sınavında yanında olması gerekenler? Bekçilik sınavı yanında getirilecekler?

Sınavda çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.

Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank, sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri bulunan adaylar sınav binasına alınmayacaktır.

Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınava bandajı çıkarılmış şeffaf şişe içinde su getirebileceklerdir.

Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport veya sürücü belgesi) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Adaylar, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlukarekodlu geçici kimlik belgesi/ T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.

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