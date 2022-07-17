Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) istihdam edilecek bekçilere yönelik Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı yapıldı. Sınava girenler ise sonuçların ne zaman ayın kaçında açıklanacağını araştırmaya başladı. Bekçilik sınavı 2022 sonuçları:
Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavına girenler sonuçların ne zaman ilan edileceğini araştırmaya başladı. Peki, bekçilik sınavı sonuçları ne saman açıklanır?
Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen sınav, saat 10.00'da başladı ve 12.00'de sona erdi. 7 ilde 12 sınav merkezinde yapılan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı'na 109 bin 168 aday katıldı. Sınavda adaylara 100 soru yöneltildi. 2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı sonuçları 5 Ağustos 2022'de Milli Eğitim Bakanlığı web sitesi üzerinden açıklanacak.