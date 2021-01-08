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Yerel Bekçilik sınavı ne zamana ertelendi? 2021 bekçilik sınavı ne zaman?
Yerel

Bekçilik sınavı ne zamana ertelendi? 2021 bekçilik sınavı ne zaman?

Polis Akademisi Başkanlığı’ndan bekçilik sınavı hakkında önemli bir açıklama geldi. Ön başvuruları kabul edilip yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar için yapılacak olan bekçilik sınavı koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Peki 2021 bekçilik sınavı ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-08 11:43:00 -
Bekçilik sınavı ne zamana ertelendi? 2021 bekçilik sınavı ne zaman?

Koronavirüsü nedeniyle ertelenen sınav, bilindiği üzere 16 Ocak 2021 tarihinde yapılacaktı. Öte yandan sınavda çoktan seçmeli 5 seçenekli testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır. Peki; bekçilik sınavı ne zamana ertelendi? Bekçilik sınavı ne zaman, bekçi alımı ne zaman yapılacak?

Bekçilik sınavı ne zamana ertelendi?

16 Ocak 2021 Cumartesi günü yapılacak olan 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı, koronavirüs (Covid-19) salgınının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler doğrultusunda hafta sonu uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamalarının devam etmesi nedeniyle 20 Ocak 2021 Çarşamba günü, saat 14.00'te gerçekleştirilecektir.

Bekçilik sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?

Adaylar, sınav giriş belgelerini 13 Ocak 2021 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.

Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sınav sonuç bilgileri 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

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