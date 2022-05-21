Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? 2022 EGM PA Bekçi alımı yazılı sınav ne zaman?

4 Mart 2022 tarihinde duyurulan Resmi Gazete kararı sonrasında 3 bin bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. 28 Nisan- 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan ön başvuruların ardından bekçilik yazılı sınav tarihleri araştırılıyor.

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavının tarihini duyuran Polis Akademisi Başkanlığı, sınav giriş yerlerini erişime açtı. www.pa.edu.tr ekranından ilan edilen bekçilik sınav giriş belgesi e devlet girişi ile sorgulanacak. Yazılı sınava katılmaya hak kazanan bekçi adayları, sınavda toplam 100 soruya 120 dakikada yanıt arayacaklar. Ön sağlık kontrollerinin yapılacağı sınav yerleri T.C kimlik numarası ile sorgulanıyor.

Bekçilik alımı başvuru şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

Bekçi maaşı ne kadar? Bekçiler ne kadar maaş alıyor?

Yeni bekçi maaşları henüz duyurulmadı. Geçtiğimiz yılın bekçilik maaşları ise;

İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL

Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL

Üniversite mezunu bekçi 5.421,4155 TL idi.

Bekçi çalışma saatleri ne kadar?

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin büyük çoğunluğu 12 saat civarında ve gece çalışmaktadır.

İstanbul: 19:00-07:00 saatleri arasında 12/36 çalışma sistemi uygulanır. İstanbul'un bazı ilçelerinde polis sayısı yetersiz olduğundan dolayı İstanbul'un tüm ilçelerin 12/36 çalışma saati mevcut değildir. Bu ilçelerdeki Çarşı ve Mahalle Bekçisi olan arkadaşlar 6 + 1 çalışmaktadır. 6 gün boyunca 12 saat çalışıp haftada bir gün izin yapmaktadırlar.