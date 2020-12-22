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Ekonomi Bekçilik sınavı ne zaman? Bekçi alımları
Ekonomi

Bekçilik sınavı ne zaman? Bekçi alımları

Çarşı ve mahalle bekçiliği sınavı tarihi belli oldu. Bekçi olmak isteyen adaylar bir süredir bekçi alımları ne zaman sorusunun yanıtını bekliyordu. Peki, Bekçilik sınavı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2020-12-22 02:10:00 -
Bekçilik sınavı ne zaman? Bekçi alımları

Polis Akademisi duyurdu! 2020 Bekçi alımı yazılı sınavı ne zaman yapılacak? Bekçilik sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Bekçi alımı yazılı sınavı ne zaman yapılacak?

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı, 16 Ocak 2021 Cumartesi günü, saat 14.00'te İstanbul'da gerçekleşecek.

Sınav giriş belgesi sorgulama

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına, şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar alınacaktır. Adaylar sınav giriş belgelerini 07 Ocak 2021 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.

 

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