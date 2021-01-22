Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçi olma şartları nelerdir?

Polis Akademisi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı ile İstanbul’a 400 erkek bekçi alınacak. 20 Ocak Çarşamba günü yapılan sınava giren adaylar, sonuçların en zaman açıklanacağını merak ediyor.

Bekçilik sınav sonuçları için henüz resmi bir kurumdan açıklama gelmedi. Bekçilik alımı sınav sonuçları 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet sitelerinden bildirilecek.

2021 Bekçi maaşları

2021 yılında bekçiler;

- Lise mezunu bekçi 4.782 lira alacak.

- Ön lisans ve lisans mezunu bekçi 4.999 lira alacak.

Bekçilik şartları

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- En az lise ya da dengi okul mezunu olmak,

- Erkek adaylar için Askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge almak,

- Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

- Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

- Görevini engelleyecek hastalığının ya da engelinin bulunmaması,

- Ağır hapis cezasından hüküm yememiş olmak,

- Zimmet, irtikap, ihtilas, hırsızlık ve rüşvet suçlarından hükümlü olmamak,

- Dolandırıcılık, iflas, inancı kötüye kullanma ve yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak,

- Kamu haklarından mahrum olmamak.

- Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen şartlarını sağlamak zorundadır.