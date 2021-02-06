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Ekonomi Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ekonomi

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

EGM PA bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 1. dönem bekçilik mülakatları hangi tarihte yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-06 22:55:00 -
Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

20 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav soruları ve cevap kağıdı da geçtiğimiz günlerde erişime açılmıştı. Peki; bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 20 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen bekçilik sınav sonuçları yayımlanan takvime göre; 15 Şubat 2021 tarihinde açıklanacak.

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavının soru ve cevapları açıklandı.

20 Ocak 2021 tarihinde yapılan 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına katılan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi http://www.meb.gov.tr ya da http://www.odsgm.meb.gov.tr adresinde yayımlanan sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itiraz dilekçelerini 26 Ocak 2021 tarihi saat 17.00'a kadar şahsen veya faks (0 312 462 87 29) ile POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA ulaştırdılar. İtirazlara ilişkin değerlendirme sonuçları 01 Şubat 2021 tarihinde adaylara dilekçelerinde belirtecekleri irtibat numaraları ile bildirilecek.

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