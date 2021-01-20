Bekçilik sınavı saati güncel | 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı bugün gerçekleşecek. Pek çok kişi bekçilik sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, bekçilik sınavı saat kaçta?

Bekçilik sınav saati kaçta?

Bekçi olmak isteyen adaylar yazılı sınav hazırlıklarını tamamladı. 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı bugün gerçekleşecek. Sınavın başlama saati ise 14.00 olarak açıklandı. 14.00'te başlayacak sınavın süresi 120 dakika olacak. Sınav giriş yerlerine ise adaylar Milli Eğitim Bakanlığı web sitesi üzerinden TC kimlik numarası ve E devlet şifresiyle öğrenebilirsiniz.

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Bekçilik sınavı nasıl değerlendirilecek?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır