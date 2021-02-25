Bekçilik mülakatları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 2020 1. dönem kapsamında bekçilik yazılı sınavı 20 Ocak'ta gerçekleştirilmişti. Sınavda başarılı olan adaylar bekçilik fiziki yeterlilik sınavına hazırlanıyor. Peki, Bekçilik fiziki yeterlilik sözlü sınav tarihi ne?

Bekçilik fiziki yeterlilik sözlü sınavı ne zaman?

Sınavda başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik sınavına ardından da sözlü mülakatlara katılacak. Ancak mülakatlar için tarih henüz belli olmadı. Detaylar açıklandığında haberlerimizde yer alacak.

Fiziki yeterlilik sınavı ne zaman yapılacak?

1. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

2. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

a) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

b) Fiziki yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.

c) Fiziki yeterlilik sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında "Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz" kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınav aşamasına geçemezler.

3. Fiziki yeterlilik sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.