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Ekonomi Bekçilik fiziki yeterlilik sınavı ne zaman?
Ekonomi

Bekçilik fiziki yeterlilik sınavı ne zaman?

Bekçi alımlarına dair yapılan yazılı sınavın sonuçlarının açıklanmasıyla beraber sınava giren adaylar, bekçilik fiziki yeterlilik sınavının ne zaman yapılacağını ve sözlü sınav aşamalarının hangi tarihlerde gerçekleştirileceğini araştırmaya başladı. Bunun üzerine Polis Akademisi Başkanlığı, bekçilik fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav aşamaları hakkında duyuru yaptı. Yapılan duyuruda bekçilik alımlarına dair bazı tarih bilgileri paylaşıldı. Peki, Bekçilik fiziki yeterlilik sınavı ne zaman? Yazılı sınav itiraz sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Yeniakit Publisher
2021-02-27 13:07:00 -
Bekçilik fiziki yeterlilik sınavı ne zaman?

Bekçilik fiziki yeterlilik sınavı ile ilgili Polis Akademisi Başkanlığı 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Fiziki Yeterlilik ve Sözlü Sınav Aşamaları Hakkında duyuru yaptı. Yapılan duyuruda, bekçilik alımlarına dair bazı tarih bilgileri paylaşıldı. 20 Ocak 2021 tarihinde yapılan yazılı sınavda başarılı olan adaylar, fiziki yeterlilik sınavına katılacak. Peki, Bekçilik fiziki yeterlilik sınavı ne zaman?

Bekçilik fiziki yeterlilik sınavı ne zaman?

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), bekçilik fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav aşamaları hakkında duyuruda bulundu.

Duyuruda, yazılı sınavda başarılı olan bekçilik adaylarının katılım sağlayacağı fiziki yeterlilik sınavının merkezleri ve tarihlerinin önümüzdeki günlerde duyurulacağı belirtildi.

Sınava girecek adaylar, sınav yerlerini internet adresi üzerinden ulaşabilecek.

Yazılı sınav itiraz sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Bunun yanı sıra Polis Akademisi Başkanlığı, bekçilik yazılı sınav itirazı sonuçları da duyurdu.

2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin Yazılı Sınav başlıklı 13 ve 14’üncü maddeleri kapsamında 20 Ocak 2021 tarihinde 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı gerçekleştirildi. Yazılı Sınav Sonuçları 15 Şubat 2021 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet adresinden ve Polis Akademisi Başkanlığı’nın internet adresinden duyuruldu.

Bekçilik yazılı sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeniden değerlendirildi. Söz konusu yazılı sınav sonuçları ile ilgili itiraz dilekçeleri sonuçlarına Polis Akademisi sınav sonucu sorgulama adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

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