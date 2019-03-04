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Bekçilerin şüphelendiği 2 kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan bekçilerin hareketlerinden şüphelendiği 2 kişinin üzerinden 250 gram metamfetamin, hassas terazi ve yaklaşık 60 bin lira ele geçirildi.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:38
Bekçilerin şüphelendiği 2 kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi'nde dün gece devriye gezen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler, S.B. (19) ve Ü.K.'nin (17) hareketlerinden şüphelendi. 2 genci durduran bekçiler yaptıkları üst aramasında yaklaşık 250 gram uyuşturucu madde metamfetamin, hassas terazi ve yaklaşık 60 bin lira para ele geçirdi. Şüphelileri kontrol altına alan bekçiler durumu narkotik ekiplerine bildirdi. İki genç olay yerine gelen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine uyuşturucunun kendilerine ait olmadığını belirtti.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:38
  1. Bursa
  2. Osmangazi ilçesi
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  4. uyuşturucu satıcısı
  5. uyuşturucu operasyonu

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