Bekçi sınavı 2022 ne zaman? Bekçi sınav giriş belgesi yayılandı mı ne zaman yayınlanır?

Bekçi alımı için 81 ile (3.250) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Polis Akademisi çerçevesinde mahalle bekçileri alımı yapılacak. Bekçi olmak isteyen adaylar, 28 Nisan – 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını tamamladı. Bekçilik başvurusunda bulunan adaylar şimdi de 2022 -1 bekçilik sınavı giriş belgesi ile bekçi sınav tarihlerini sorguluyor.

Bekçilik sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

2022 bekçilik sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde belirtilen şartları taşıyan en az lise ve dengi okul mezunu erkek adaylar başvurularını yaptı. Bekçilik sınavına katılacak adaylar 2022 bekçi sınavı yerleri ne zaman açıklanacak? sorusunu sormakta.

Bekçilik sınav giriş belgeleri 8 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Sınav giriş belgesi e devlet üzerinden aday T.C kimlik no ile sorgulanacak.

2022 bekçilik sınavı ne zaman?

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00’da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacaktır.

Bekçilik sınavı hangi ilde yapılacak, bekçi sınavı nasıl yapılacak?

Sınav Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sivas il merkezlerinde yapılacak. 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak olan sınav tek oturum halinde yapılacak. Sınavda 5 (beş) cevap seçeneği yer alacak ve 100 soru için 120 dakika süre verilecek.

Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için Nüfus Müdürlüklerine başvuru yaparak, nüfus cüzdanları Nüfus Müdürlüklerince alınan adaylar, Nüfus Müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu T.C.geçici kimlik belgesi ile sınava alınabilecektir.

2022 bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 bekçilik sınav sonuç bilgileri 05 Ağustos 2022 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanacaktır.