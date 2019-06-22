İŞKUR tarafından özel sektörde çalıştırılmak üzere en az ilköğretim mezunu bekçi alımı ilanı yayınlandı. Bekçi alımlarının nerelerde yapılacağını merak eden bekçi adaylarının bu merakını gidermek adına bekçi alımları İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere bir çok ilde bekçi alımı yapılacak. Peki bekçi alımları ne zaman? Bekçi alım başvuru şartları neler? Bekçi başvurusu nereye yapılacak?

2019 İŞKUR sınavsız en az ilköğretim mezunu bekçi alımı yapılacak. İŞKUR üzerinden üzerinden alımı yapılacak olan bekçi alımı başvuru şartları nedir? İŞKUR bekçi alım başvuruları nasıl ve nereden yapılacağı merak ediliyor. Bekçi alımı başvuruları İŞKUR’un sitesi üzerinden başlamış olup, Bekçi alım başvurusunda son tarih 30 Haziran 2019. Bekçi alımı başvurularına en az ilköğretim mezunu, sağlık sorunları olmayan ve ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar başvuruda bulunabilecek.

İŞKUR bekçi alım ilanı ve bekçi başvurusu için tıklayınız