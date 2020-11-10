Mahalle ve çarşı bekçisi olmak isteyenler normalleşme sürecinin başlamasıyla bekçi alımlarının da başlayacağını bekliyordu. 2020 yılında bekçi alımları ertelenmişti. Adaylar, uzun süredir Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından yapılacak açıklamaları bekliyor. İşte, 2020-2021 bekçi alımları ne zaman başlayacak?

Bekçi alımları ne zaman yapılacak?

Koronavirüs sebebiyle emniyet ve sağlık personeline olan ihtiyaç arttı. Doktor, sağlık memuru, hemşire, uzman doktor alımlarından sonra ikinci sırada da Emniyet'in yapacağı alımlar yer alıyor.

Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasıyla bekçi alımları hakkında duyuru yapılacak. Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden henüz bekçi alımlarına dair bir açıklama yapılmadı. Yeni bir açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.