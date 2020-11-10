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Gündem Bekçi alımları ne zaman başlayacak?
Gündem

Bekçi alımları ne zaman başlayacak?

Geçtiğimiz günlerde açıklanan Yeni Ekonomi Paketi üzerine 100 bin memur alımı yapılacağı duyurulmuştu. Özellikle sağlık ve emniyet için yapılacak alımların tarihi merak konusu oldu. Memur alımı için gelecek son dakika açıklamaları arama motorlarında araştırılıyor. Pandemiden dolayı bekçi alımları durdurulmuştu. Yeniden yapılacak alımlarda bekçiler içinde kontenjan açılması bekleniyor. Peki, 2020-2021 bekçi alımları ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-11-10 23:21:00 -
Bekçi alımları ne zaman başlayacak?

Mahalle ve çarşı bekçisi olmak isteyenler normalleşme sürecinin başlamasıyla bekçi alımlarının da başlayacağını bekliyordu. 2020 yılında bekçi alımları ertelenmişti. Adaylar, uzun süredir Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından yapılacak açıklamaları bekliyor. İşte, 2020-2021 bekçi alımları ne zaman başlayacak?

Bekçi alımları ne zaman yapılacak?

Koronavirüs sebebiyle emniyet ve sağlık personeline olan ihtiyaç arttı. Doktor, sağlık memuru, hemşire, uzman doktor alımlarından sonra ikinci sırada da Emniyet'in yapacağı alımlar yer alıyor.

Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasıyla bekçi alımları hakkında duyuru yapılacak. Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden henüz bekçi alımlarına dair bir açıklama yapılmadı. Yeni bir açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

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