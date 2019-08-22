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Bekçi alımları 2019 bekçi alımı başvuruları

Bekçi alımı şartları neler? Bekçi alımı başvuruları ne zaman? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Bekçi alımı İŞKUR iş ilanları merak edilmekte. Bekçi alımı yapan iller arasında İstanbul, Denizli, Osmaniye, Eskişehir, Ankara, Manisa, Bilecik, Erzurum, Adana, Antalya, Kırşehir, Gaziantep, Bursa, Kayseri, Yozgat, Tekirdağ, Mersin ve İzmir yer almakta. İŞKUR bekçi alımı şartları 2019, İŞKUR mahalle bekçi alımı, İŞKUR bekçi maaşları, İŞKUR bekçi alımı 2019 başvuru yap, İŞKUR iş ilanları, İŞKUR bekçi alımı hangi illerde olacak, İŞKUR bekçi alımı yaş sınırı ,İŞKUR bekçi alımı başvuru nasıl yapılır? İşte İŞKUR bekçi alım başvurularına ilişkin detaylar.

22 Ağustos 2019 Perşembe 15:15
Bekçi alımları 2019 bekçi alımı başvuruları

Bekçi alımı şartları neler? Bekçi alımı başvuruları ne zaman? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Bekçi alımı İŞKUR iş ilanları merak edilmekte. Bekçi alımı yapan iller arasında İstanbul, Denizli, Osmaniye, Eskişehir, Ankara, Manisa, Bilecik, Erzurum, Adana, Antalya, Kırşehir, Gaziantep, Bursa, Kayseri, Yozgat, Tekirdağ, Mersin ve İzmir yer almakta. İşte İŞKUR bekçi alım başvurularına ilişkin detaylar.

Bekçi alımı yapan özel sektör firmaların iş ilanları İŞKUR üzerinden araştırılmakta. İŞKUR e şube internet sitesi üzerinden çok sayıda özel güvenlik ve bekçi alım ilanı yayınlandı. Bekçi alım başvuru şartları arasında ilk göze çarpan ise Türk vatandaşı olmak, adli sicil kaydı bulunmamak, İŞKUR'a kayıtlı olmak, 18 yaşını doldurmak, affa uğramış olsa bile terör bağlantılı suçlara bulaşmamış olmak, emekli olmamak veya emekli olmaya hak kazanmamış olmak. İşte İŞKUR bekçi alım ilanları.

 

İŞKUR bekçi alımları için tıklayınız

 

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 15:15
  1. Osmaniye
  2. Yozgat
  3. Tekirdağ
  4. Manisa
  5. Kırşehir
  6. Kayseri
  7. İzmir
  8. İstanbul
  9. Mersin
  10. Gaziantep
  11. Eskişehir
  12. Erzurum
  13. Denizli
  14. Bursa
  15. Bilecik
  16. Antalya
  17. Ankara
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