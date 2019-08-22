Bekçi alımları 2019 bekçi alımı başvuruları

Bekçi alımı şartları neler? Bekçi alımı başvuruları ne zaman? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Bekçi alımı İŞKUR iş ilanları merak edilmekte. Bekçi alımı yapan iller arasında İstanbul, Denizli, Osmaniye, Eskişehir, Ankara, Manisa, Bilecik, Erzurum, Adana, Antalya, Kırşehir, Gaziantep, Bursa, Kayseri, Yozgat, Tekirdağ, Mersin ve İzmir yer almakta. İşte İŞKUR bekçi alım başvurularına ilişkin detaylar.

Bekçi alımı yapan özel sektör firmaların iş ilanları İŞKUR üzerinden araştırılmakta. İŞKUR e şube internet sitesi üzerinden çok sayıda özel güvenlik ve bekçi alım ilanı yayınlandı. Bekçi alım başvuru şartları arasında ilk göze çarpan ise Türk vatandaşı olmak, adli sicil kaydı bulunmamak, İŞKUR'a kayıtlı olmak, 18 yaşını doldurmak, affa uğramış olsa bile terör bağlantılı suçlara bulaşmamış olmak, emekli olmamak veya emekli olmaya hak kazanmamış olmak. İşte İŞKUR bekçi alım ilanları.

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