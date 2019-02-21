Bekçi alımında askerlik şartı kaldırılsın

Resul Ekrem Şahan Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklama binlerce kişiye umut olan bekçilik alımı, gençleri askerlik şartıyla hayal kırıklığına uğratıyor. Üniversite mezunları askerlik işini tecil ettirdikleri için bekçiliğe başvuramıyorlar. Şartlar arasında askerlik şartı aranması askerliğini yapamayan başvuramadığı bekçilik ilanlarında askerlik hizmetini yerine getirmiş olma şartı esnetilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Askerlik şartı esnetilsin!

31 Mart seçimlerini fırsata çevirmek isteyenler taleplerini sosyal medyada örgütlenerek dile getiriyorlar. Gazetemize konuşan K. A, “Askerlik şartı çok büyük sorun oluşturuyor. Bu konuda sizlerden de destek bekliyorum. Bekçiliği ciddi ciddi düşünmeye başladım ki bana göre polislikten, komiserlikten bile daha iyi şartları var. Fakat askerlik yapmadığımız için bu alımlara başvuramıyoruz. Üstelik aradıkları eğitim şartı lise mezuniyeti. Bu yeni 8 bin kişilik alımı açıkçası çok değerli buluyorum. Ama birçok kişi askerliği tecil ettirdiği için başvuramıyor. Askerlik konusunda esneklik olmalı diye düşünüyorum” dedi.

Yetkililer istese çözüm çok

Ö.G ise, “Üniversite okuyanlar okulunu bitirene kadar 28, 29 yaşına geliyorlar askere gidip gelecekler alımlara yetişebilecekler mi? Belli değil ve yaş geçiyor bu yüzden askerlik şartı ve yaş esnetilmelidir. Lütfen artık gereken yapılsın. Askerlik yapmayan adaylar için ‘Bekçi Eğitimi’ askerlik yapanlara göre fazla olsun. Yetkililer istese çözüm çok” ifadelerini kullandı.