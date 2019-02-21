0553 313 94 23

Bekçi alımında askerlik şartı kaldırılsın

İçişleri Bakanı Soylu'nun bekçi alımına ilişkin yaptığı açıklamayla mesleğin hayalini kuran gençler, askerlik şartı aranması sebebiyle bekçiliğe başvuramıyorlar.

21 Şubat 2019 Perşembe 12:55
Bekçi alımında askerlik şartı kaldırılsın

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklama binlerce kişiye umut olan bekçilik alımı, gençleri askerlik şartıyla hayal kırıklığına uğratıyor. Üniversite mezunları askerlik işini tecil ettirdikleri için bekçiliğe başvuramıyorlar. Şartlar arasında askerlik şartı aranması askerliğini yapamayan başvuramadığı bekçilik ilanlarında askerlik hizmetini yerine getirmiş olma şartı esnetilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Askerlik şartı esnetilsin!

31 Mart seçimlerini fırsata çevirmek isteyenler taleplerini sosyal medyada örgütlenerek dile getiriyorlar. Gazetemize konuşan K. A, “Askerlik şartı çok büyük sorun oluşturuyor. Bu konuda sizlerden de destek bekliyorum. Bekçiliği ciddi ciddi düşünmeye başladım ki bana göre polislikten, komiserlikten bile daha iyi şartları var. Fakat askerlik yapmadığımız için bu alımlara başvuramıyoruz. Üstelik aradıkları eğitim şartı lise mezuniyeti. Bu yeni 8 bin kişilik alımı açıkçası çok değerli buluyorum. Ama birçok kişi askerliği tecil ettirdiği için başvuramıyor. Askerlik konusunda esneklik olmalı diye düşünüyorum” dedi.

Yetkililer istese çözüm çok

Ö.G ise, “Üniversite okuyanlar okulunu bitirene kadar 28, 29 yaşına geliyorlar askere gidip gelecekler alımlara yetişebilecekler mi? Belli değil ve yaş geçiyor bu yüzden askerlik şartı ve yaş esnetilmelidir. Lütfen artık gereken yapılsın. Askerlik yapmayan adaylar için ‘Bekçi Eğitimi’ askerlik yapanlara göre fazla olsun. Yetkililer istese çözüm çok” ifadelerini kullandı.

Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:55
  1. Ankara
  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  3. bekçilik alımı
  4. askerlik şartı
  5. Üniversite mezunları
  6. bekçilik
  7. bekçilik ilanları
  8. 31 Mart seçimleri
  9. Bekçi Eğitimi

YORUM YAZ

  • ŞahinŞahin21 dk önce
    Askerliği sulandırmamak lazımbazı mesleklere torpil içilmemeli polislik hadi neyse ama diğer meslekler kabul edilmemeli..

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Honda, Motobike İstanbul'da 3 yeni modelini görücüye çıkardı
  1. Honda, Motobike İstanbul'da 3 yeni..
  2. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
  3. Çavuşoğlu: “Akdeniz’de Türkiyesiz..
  4. Niyazi Atare, Bodrum Belediye Başkan..
  5. AK Parti'de, TBMM Başkan adayı için..
  6. Başkan Tok’tan vefa buluşması
  7. Bilgi ve münazara yarışmalarının Konya..
  8. 11 Nisan Külliyesi’nde sona doğru
  9. Hakkari'de ele geçirildi! Tam 24 bin..
  10. Avrupa'dan Trump'ın Türkiye teklifine..
  11. Doğu Ekspresi biletleri ne kadar? Doğu..
  12. Doğu Ekspresi biletleri ne kadar? Doğu..
  13. Nazilli Belediyesi Arslanlı’da yol..
  14. Trabzonspor, İzmir’e gitti
  15. Rapçi Ezhel’e ‘uyuşturucuya..
  16. Turgutluspor’dan Fenerbahçe’ye..
  17. Standardizasyon teknik altyapısı..
  18. Trabzonspor, İzmir'e gitti
  19. PSG'den Metehan Güçlü'ye profesyonel..
  20. 250 bin lira değerinde otomobil ele..
  21. Ömer Şişmanoğlu’ndan kulak kapama..
  22. Foça MHP, Fırat Çakıroğlu’nu unutmadı
  23. Vali Deniz hastaneleri ziyaret etti
  24. Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında..
  25. İç Anadolu’nun en büyük ‘Trafik Eğitim..
  26. Erdemli’de spor merkezine psikolog..
  27. "Wings For Life World Run 2019"..
  28. Yıldırım: “Göreve gelir gelmez..
  29. Denizli Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı..
  30. Fenerbahçe, Alex'e futbol direktörlüğü..
Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

Günün Karikatürü

21 Şubat 2019
ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı