Bekçi alımı 2022 başvuruları başladı mı, başvuru nasıl yapılır? 2022 bekçilik yazılımı deneme sınavı ne zaman?

2022 bekçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru şartları neler? İçişleri Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 10 bin bekçi alımı yapılacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Bu açıklamanın ardından bekçi olmak isteyen yüz binlerce vatandaş, söz konusu alımlar için başvuruların ne zaman başlayacağını ve başvuru şartlarının ne zaman açıklanacağını sorgulamaya başladı. Peki, 2022 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Kimler bekçi alımı için başvuru yapabilecek?

Çarşı ve mahallelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamada kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaları amacıyla il Valiliklerinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu 10 bin Bekçi Alımı yapılacak. 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak İl Valiliklerinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 10000 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı daha önceden açıklanmıştı. Bekçi adaylığı için başvuruda bulunmak isteyen adaylar 2022 bekçi alımlarının ne zaman yapılacağını sorgulamaya devam ediyor.

Bekçi alımları ne zaman yapılacak?

2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım ilanı henüz yayımlanmadı. Dolayısıyla bekçilik başvuruları da henüz başlamadı. Konuya ilişkin gelişme yaşandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz. Geçtiğimiz aylarda alım sinyali verilen 10 bin jandarma bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak.

Henüz bekçilik başvuruları hakkında açıklama gelmedi. Çarşı ve mahalle bekçisi olarak valiliklerde istihdam edilmek üzere yapılacak bekçi alımı ön başvuru işlemleri akademinin resmi internet sitesinden gerçekleşecek. 2021 sonunda 10 bin jandarma bekçi alımı yapılacağının açıklamasının ardından bekleyiş sürüyor.

2022 bekçilik yazılımı deneme sınavı ne zaman yapılacak?

Mülakat Merkezi tarafından düzenlenecek olan 2022 bekçilik yazılı deneme sınavı 6 Mart 2022 Pazar günü 81 ilde aynı anda düzenlenecek. Polis, asker ve bekçi adaylarının sınav sürecine hazırlanmasına destek olan Mülakat Merkezi ise bekçi adayları için 81 ilde aynı anda sınav düzenliyor. Söz konusu sınav ile adaylar başvuru öncesi hangi seviyede olduklarını ve eksiklerini kolayca görebilecek. Zira bekçilik yazılı sınavından başarılı olamayan adaylar bilindiği gibi fiziksel parkur ve sözlü mülakat aşamalarına geçemeden elenmiş oluyor.

Bekçi alımı başvuru şartları neler?

Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

Bekçi alımı 2022: Bekçilik başvuru tarihleri, şartları nedir? EGM PA Jandarma bekçi alımı ne zaman, başvuruları başladı mı?

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Bekçi maaşları ne kadar?

Bekçiler ne kadar maaş alıyor? Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla beraber aile yardımı ödeneği dahil (0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alındı) en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6 bin 368 liraya çıktı. Buna göre 2022 yılının ilk 6 ayı geçerli olacak bekçi maaşları şöyle oldu:

İlkokul mezunu bekçi maaşı 5.008 TL'den ortalama 6 bin 535 TL'ye

Lise mezunu bekçi maaşı 5.186,TL'den 6 bin 767 TL'ye

Üniversite mezunu bekçi maaşı 5.421,42 TL'den 7 bin 707 TL'ye yükseldi.