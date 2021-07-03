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Eğitim Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak?
Eğitim

Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak?

Bekçi olmak isteyen vatandaşlar, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan bekçi alımı başvurularını araştırmaya koyuldu. Peki,Bekçi alımı ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? 2021 EGM PA ile 10 bin Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-07-03 01:18:00 -
Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak?

EGM ve PA ile Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bekçi alımı için bekleyen adaylar 2021 yılı için gelecek açıklamaları bekliyor. Bilindiği üzere son olarak İstanbul'da 400 bekçi alımı yapılmıştı. Peki, Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak?

Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak?

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Bekçi olmak isteyen vatandaşlar, EGM ve Polis Akademisi tarafından yapılan bekçi alımı başvurularını yakından takip ediyor.

Konuyla ilgili Polis Akademisi tarafından yayınlanan duyuruda bekçi alımıyla ilgili detaylar ve başvuru şartları belli olacak.

Bekçi alımları açıklanacak olan tarihlerde gerçekleşecek sınavlar sonrasında yapılacak.

"Bekçi alımları ne zaman olacak?" sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Şu an alımlarla ilgili bir tarih henüz duyurulmadı. Net tarih duyurulduğunda sayfamızda yer alacak.

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