Bekaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a gönderdiği 'Varlık Fonu'na ilişkin mektubun cevabında Fon'un mevzuatında yer alan bir paragrafa yer verildiğini belirtti. Açıklamasında Oktay'a yönelik skandal ifadeler kullanan Bekaroğlu, küstah bir benzetmede bulunarak "Sayın Fuat Oktay kendini hala bürokrasinin tepesinde görüyor, milletvekiline had bildiriyor. Kenan Evren de böyle davranıyor. Fuat Oktay da böyle davranıyor Kenan Evren gibi." ifadelerini kullandı.



Bekaroğlu, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da "Meclis'i görmezden geldiklerini" belirttiği bir mektup gönderdiğini söyledi.