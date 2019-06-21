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Beka karşıtları 23 Haziran öncesi son kozlarını oynuyor! TL'yi hedef aldılar

23 Haziran seçimlerine sayılı saatler kala son kozlarını oynayan beka düşmanları ekonomik kriz algısı oluşturmaya çalıştı. FETÖ sever T24'ün yayınına katılan Anavatan Partsi eski Genel Başkanı 'Siyasetçi' Nesrin Nas ile Cumhuriyet Halk Partisi eski Milletvekili 'Akademisyen' Binnaz Toprak, Barış Soydan'ın moderatörlüğünde, 'ekonomi ve seçmen davranışları arasındaki ilişki' başlığını değerlendirdi.

21 Haziran 2019 Cuma 23:00
Beka karşıtları 23 Haziran öncesi son kozlarını oynuyor! TL'yi hedef aldılar

Taha Emre Özdemir  Ankara 

FETÖ sever T24'ün yayınına katılan 'Siyasetçi' Nesrin Nas, "Türkiye'de seçmen tercihlerini belirleyen ilk etmen her zaman ekonomidir." dedi. "İnsanlar TL'ye güvenmiyor." diyen 'Akademisyen' Toprak'a destek veren Nas, 31 Mart seçimlerinde güven tazeleyerek %51,64 oy oranına ulaşan Cumhur İttifakı'nın başarısına değinmezken, Yüksek Seçim Kurulu kararıyla 'Oy sayma işleminde usulsüzlük yapıldığı için' yenilenecek İstanbul seçimlerini, oluşturmaya çalıştığı ekonomik kriz algısıyla ilişkilendirdi.

Yayında, "Ekonomideki gelişmeler seçmen davranışını nasıl etkiliyor?" sorusuna cevap arayan 'Siyasetçi' Nesrin Nas ve 'Akademisyen' Binnaz Toprak ile 'Moderatör' Barış Soydan, krize yönelik atılan adımların ekonomiyi rahatlattığını inkar ederek, "hamlelerin krizin süresini uzattığını ve maliyetini artırdığını" iddia ettiler. Binnaz Toprak, "İnsanlar TL'ye güvenmiyor" yorumunda bulunurken, Nesrin Nas ise, Türkiye'de seçmen tercihlerini belirleyen ilk etmenin her zaman ekonomi olduğunu söyledi.

Yenilenen İstanbul seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nas, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ispatlanan usulsüzlüklere ilişkin, YSK'yı sandığı halkın elinden almakla suçladı. Nas, "İBB seçimi belediye seçimi olmaktan çıktı" dedi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 23:00
  1. Ankara
  2. Cumhur İttifakı
  3. Türk Lirası
  4. Yüksek Seçim Kurulu
  5. Yenilenen İstanbul seçimi
  6. Barış Soydan
  7. Binnaz Toprak
  8. Nesrin Nas
  9. ekonomi
  10. 23 Haziran seçimi
  11. ekonomik kriz algısı

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