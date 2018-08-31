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Behich Süper Lig'den Hollanda'ya transfer oldu!

PSV Eindhoven, Bursaspor'dan Behich ile 2022 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

31 Ağustos 2018 Cuma 17:46
Behich Süper Lig'den Hollanda'ya transfer oldu!

Hollanda Ligi ekibi PSV Eindhoven, Bursaspor'dan Aziz Behich ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

PSV'nin Avustralyalı sol bek için Bursaspor'a 4 milyon euro bonservis ücreti ödeyeceği belirtildi.

''HER ZAMAN BÖYLE ŞANS GELMEZ''

Sağlık kontrolünün ardından açıklamalarda bulunan 27 yaşındaki sol bek, "PSV forması giymek için sabırsızlanıyorum. Çarşamba günü PSV - BATE maçını izledim, taraftarımız harikaydı. Her zaman PSV gibi prestijli bir takımda şans bulamazsınız." dedi.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 17:46
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