Behich Süper Lig'den Hollanda'ya transfer oldu!
PSV Eindhoven, Bursaspor'dan Behich ile 2022 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.31 Ağustos 2018 Cuma 17:46
Hollanda Ligi ekibi PSV Eindhoven, Bursaspor'dan Aziz Behich ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
PSV'nin Avustralyalı sol bek için Bursaspor'a 4 milyon euro bonservis ücreti ödeyeceği belirtildi.
''HER ZAMAN BÖYLE ŞANS GELMEZ''
Sağlık kontrolünün ardından açıklamalarda bulunan 27 yaşındaki sol bek, "PSV forması giymek için sabırsızlanıyorum. Çarşamba günü PSV - BATE maçını izledim, taraftarımız harikaydı. Her zaman PSV gibi prestijli bir takımda şans bulamazsınız." dedi.
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