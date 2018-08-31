Behich Süper Lig'den Hollanda'ya transfer oldu!

Hollanda Ligi ekibi PSV Eindhoven, Bursaspor'dan Aziz Behich ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

PSV'nin Avustralyalı sol bek için Bursaspor'a 4 milyon euro bonservis ücreti ödeyeceği belirtildi.

''HER ZAMAN BÖYLE ŞANS GELMEZ''

Sağlık kontrolünün ardından açıklamalarda bulunan 27 yaşındaki sol bek, "PSV forması giymek için sabırsızlanıyorum. Çarşamba günü PSV - BATE maçını izledim, taraftarımız harikaydı. Her zaman PSV gibi prestijli bir takımda şans bulamazsınız." dedi.