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Spor Beğenmedi, beğenmedi ve ortada kaldı!
Spor

Beğenmedi, beğenmedi ve ortada kaldı!

Bir dönem Süper Lig ekibi Galatasaray forması giyen ve Fransa Lig 1 ekibi Lyon ile sözleşmesi sona eren Jason Denayer, kulüp bulamadı.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 12:06:00 -
Beğenmedi, beğenmedi ve ortada kaldı!

Bir dönem Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve ardından Manchester City'den bonservisi ile Lyon'a transfer olan Jasob Denayer, Süper Lig ekipleri ile görüşmek için İstanbul'a gelmiş olsa bile maaş konusunda anlaşamadı ve hala kulüp bulamadı. 

Ajansspor'a göre; Roma ile transfer görüşmeleri yapan Jason Denayer için İtalyanlar, "Listemizde olan bir oyuncu ancak bizim şartlarımıza ikna edemedik" açıklamasını yapmasına rağmen anlaşma sağlayamadı.

Beşiktaş ile görüşme yaptı

26 yaşındaki futbolcu bonservisine eline aldıktan sonra Uluslar Ligi maçlarının ardından dün İstanbul'a geldi. Basında Galatasaray'ın Jason Denayer'e imza attırmak istediği haberleri çıksa da Fransız basını Denayer'in Galatasaray için değil Beşiktaş için İstanbul'a geldiğini yazdı. Ancak Denayer ile anlaşma sağlanamadı.

Trabzonspor ile görüşmesi olumsuz sonuçladı

İddialara göre geçtiğimiz sezon şampiyonu Trabzonspor ile de transfer görüşmesi yapan Belçikalı oyuncu yüksek maaş talep edince görüşmeler tıkandı. Tecrübeli oyuncu ile görüşmeler sona erdikten sonra Denayer, Türkiye'den ayrıldı.

Süper Lig şampiyonluğu var

Galatasaray'da 2015-16 ve 2017-18 sezonlarında kiralık forma giyen Jason Denayer Süper Lig ve Türkiye Kupası zaferleri yaşadı.


Transfer tahtası açık olan ligler hangisi?

Suudi Arabistan, Yunanistan, Avustralya, Katar gibi ülkelerde hala transfer tahtası açık. Ayrıca Denayer, bonservisi elinde olan oyuncuları transfer etme hakkı olan ligler ile de görüşmeler yaparak kulüp bulabilir. Anlaşma sağlayamadığı zaman ise Ocak ayına kadar kulüpsüz kalma tehlikesinde.

 


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