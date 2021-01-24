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Spor Beğeni toplayan hareket! Göztepeli oyuncular İstiklal Marşı okunurken bunu yaptı
Spor

Beğeni toplayan hareket! Göztepeli oyuncular İstiklal Marşı okunurken bunu yaptı

Göztepe’de göreve başlayan Teknik Direktör Ünal Karaman, Beşiktaş karşısında takımının başında ilk maçına çıkarken, futbolcularına İstiklal Marşı sırasında bayrağa dönmelerini belirtti. Oyuncular da Milli Marşı bu şekilde okudu.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 19:24:00 - 2021-01-24 19:29:31
Beğeni toplayan hareket! Göztepeli oyuncular İstiklal Marşı okunurken bunu yaptı

Göztepe’de takımın başına geçen Ünal Karaman, İzmir ekibinin teknik direktörü olarak ilk maçında Beşiktaş deplasmanında boy gösterdi.

Seremoni konusunda hassas olduğu bilinen Karaman, Trabzonspor’da olduğu gibi Göztepe’nin başında da İstiklal Marşı’nın okunması sırasında oyuncularının bayrağa dönerek milli marşı okumasını istedi.

Göztepeli futbolcular seremoniyle birlikte stadyum skorboardunda bulunan Türk Bayrağı’na dönerek İstiklal Marşı’nı bu şekilde okudu.

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