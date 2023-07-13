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Ekonomi Beğendik Köprüsündeki son rakamlar belli oldu
Ekonomi

Beğendik Köprüsündeki son rakamlar belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-07-13 02:06:00 -
Beğendik Köprüsündeki son rakamlar belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Türkiye’nin en yüksek 2’inci köprü özelliğini taşıyan ve 3 yıl önce hizmete giren Beğendik (Botan) Köprüsü’nden bugüne kadar 1 milyon 750 bin araç geçerek, yakıt ve zamandan yıllık 46 milyon lira tasarruf elde edildi” dedi.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pervari İlçesi’nin Bitlis ve Van illerine güvenli ve konforlu ulaşımını sağlayan Beğendik (Botan) Köprüsü’nün hizmete girdiği 3. yılında, köprünün bölge illere ve ülke ekonomisine sağladığı katkı ve öneme dikkat çekti.

Yıllık 46 milyon lira tasarruf sağladı

Bakan Uraloğlu, “Mesafeleri kısalttığı gibi zamandan 32 milyon lira, yakıttan 14 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 46 milyon lira tasarruf elde edildi. Köprülerin en büyük özelliği karşı kıyıları ya da uzakları birbirine bağlar. Kalpten kalbe kurulan köprüler gibi biz de insanları birbirine yakınlaştıran köprüler inşa ediyoruz. Ünlü Şairimiz Arif Nihat Asya’nın dediği gibi, ‘İçimizden biri köprü olmaya razı olmazsa biz kıyamete kadar, bu suyun kıyılarında bekleriz’ bizim de tamda yaptığımız bu işte. Hiç kimseyi suyun kenarında bekletmemek. Sevenleri birbirine kavuşturan köprüler inşa etmek” diye konuştu.

Beğendik Köprüsünün özellikleri

Pervari İlçesinin Bitlis ve Van illerine güvenli ve konforlu ulaşımı sağlayan Beğendik (Botan) Köprüsü, 210 metre orta açıklığı ile Dengeli Konsol sistemi ile Türkiye’nin en uzun orta açıklıklı, kutu kesitli, art germeli köprüsü konumunda. Köprünün uzunluğu 2 adet kenar açıklığı ile toplam 450 metreye kadar ulaşıyor. 165 metrelik yüksekliğe sahip köprü ile Beğendik-Pervari kesimi 8 kilometre kısaldı. Köprü, egzoz emisyonunun bin 674 ton azalmasını da sağlamış durumda.

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