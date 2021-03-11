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Kadın - Aile Beğendi nasıl yapılır? Kolay beğendi tarifi
Kadın - Aile

Beğendi nasıl yapılır? Kolay beğendi tarifi

Tam ölçülü beğendi tarifi | Kırmızı et ve beyaz etin yanına bir hayli yakışan beğendiyi kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Bunun içinse ihtiyacınız doğru bir tarif. Peki, beğendi nasıl yapılır? Patlıcan beğendi tarifi

Yeniakit Publisher
2021-03-11 17:40:00 -
Beğendi nasıl yapılır? Kolay beğendi tarifi

Akşam yemeğine et ya da tavuk hazırlayacaksanız; yanına beğendi eklemeyi ihmal etmeyin…

Beğendi tarifi

Malzemeler:

  • 4 adet patlıcan
  • 1,5 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1,5 su bardağı süt
  • Tuz
  • Karabiber

Beğendi nasıl yapılır?

Öncelikle patlıcanları kabuklarıyla yıkayıp bin kağıt havluyla kurulayın.

Ardından patlıcanları fırında közleyin.

Patlıcanlar közlendikten sonra kabuklarını solup doğrayın.

Ardından genişçe bir tavaya tereyağı ve unu alıp kavurun.

Unun kokusu çıkınca patlıcanı, tuzu ve karabiberi ekleyin.

Sütü yavaş yavaş ekleyin.

Ocağın altını kısım.

Beğendi sütü çekince ocağın altını kapatın.

Bu leziz beğendiyi et kavurma, ızgara tavuk, köfte ile servis edebilirsiniz

Afiyet olsun.

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