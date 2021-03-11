Beğendi nasıl yapılır? Kolay beğendi tarifi
Tam ölçülü beğendi tarifi | Kırmızı et ve beyaz etin yanına bir hayli yakışan beğendiyi kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Bunun içinse ihtiyacınız doğru bir tarif. Peki, beğendi nasıl yapılır? Patlıcan beğendi tarifi
Akşam yemeğine et ya da tavuk hazırlayacaksanız; yanına beğendi eklemeyi ihmal etmeyin…
Beğendi tarifi
Malzemeler:
- 4 adet patlıcan
- 1,5 yemek kaşığı un
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1,5 su bardağı süt
- Tuz
- Karabiber
Beğendi nasıl yapılır?
Öncelikle patlıcanları kabuklarıyla yıkayıp bin kağıt havluyla kurulayın.
Ardından patlıcanları fırında közleyin.
Patlıcanlar közlendikten sonra kabuklarını solup doğrayın.
Ardından genişçe bir tavaya tereyağı ve unu alıp kavurun.
Unun kokusu çıkınca patlıcanı, tuzu ve karabiberi ekleyin.
Sütü yavaş yavaş ekleyin.
Ocağın altını kısım.
Beğendi sütü çekince ocağın altını kapatın.
Bu leziz beğendiyi et kavurma, ızgara tavuk, köfte ile servis edebilirsiniz
Afiyet olsun.