  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Beethoven'ın 250. doğum günü Bergama'da da kutlandı
Aktüel

Beethoven'ın 250. doğum günü Bergama'da da kutlandı

İzmir Devlet Opera ve Bale sanatçılarının aranje ettiği Beethoven'in ünlü eseri "Ay Işığı Sonatı", Bergama'da seslendirilerek filmi çekildi

Yeniakit Publisher
2020-12-18 16:58:53 -
Beethoven'ın 250. doğum günü Bergama'da da kutlandı

İZMİR (AA) - Dünyanın en önemli klasik müzik bestecilerinden Ludwig van Beethoven'ın, 250. doğum günü, ünlü eseri "Ay Işığı Sonatı" ile antik çağın sağlık merkezi Bergama'da da kutlandı.

İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Kaya Demircan, Cengiz Sayın'ın aranje ettiği eseri, İlkyaz Mumcu'nun yazdığı İngilizce sözleri ile Burcu Sayın ve Cengiz Sayın seslendirdi.

Bergama Asklepion ve Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde filmi çekilen eser, Youtube'de yayınlandı.

"Where Do We Go From Here?" adıyla yayına sunulan projeye, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Federal Almanya Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosluğu, Bergama Belediyesi, Dünya Turizm Gazetecileri ve Yazarları Federasyonu ile Anadolu Sinema ve Televizyoncular Meslek Birliğinin destek verdiği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyaset

"İlk istifa eden Hakan Şükür’dü" diyen Abdulkadir Selvi, FETÖ'nün AK Parti planını açıkladı!

Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasıyla ilgili bilinmeyenleri kaleme aldı.
Rusya, Dağlık Karabağ'daki haritayı değiştirdi! Bölgeden silah sesleri geliyor
Dünya

Rusya, Dağlık Karabağ'daki haritayı değiştirdi! Bölgeden silah sesleri geliyor

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ın Kafan noktasından çekilmek için verilen sürenin dolmasına çok az bir süre kalırken bölgede gerilim had safha..
Cemal Enginyurt DP'ye geçti! İttifak kararı olay oldu
Siyaset

Cemal Enginyurt DP'ye geçti! İttifak kararı olay oldu

MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'ye katılmasının ardından açıklama yaptı.
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay