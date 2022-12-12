Beef wellington nefis yemek tarifi: Beef Wellington nedir? Fileto biftekten yapılmış beef Wellington püf noktaları neler?

BEEF WELLİNGTON NEDİR, NASIL BİR YEMEKTİR?

Beef Wellington, İngiliz klasiği olan bu yemek etin milföy hamuru ile bir araya gelmiş bir nefis bir lezzettir.

Beef Wellington, pate (genellikle pate de foie gras) ve duxelles ile kaplanmış, puf böreğine sarılmış ve daha sonra fırınlanmış fileto biftekten yapılan İngiliz kökenli bir biftek yemeğidir. Bazı tarifler, nemi korumak ve hamur işinin ıslanmasını önlemek için kaplanmış etin bir krep veya parma jambonuna sarılmasını içerir.

Bütün bir bonfile sarılabilir ve fırınlanabilir ve ardından servis için dilimlenebilir veya bonfile, paketlenip fırınlanmadan önce ayrı porsiyonlara dilimlenebilir.

BEEF WELLİNGTON İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Malzemeler:

6 adet hazır milföy hamuru

3/4 su bardağı ceviz içi

300 gram mantar

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

8 dilim füme et

Bonfilenin mühürlenmesi için:

800 gram bütün bonfile

1 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

1 çay ince çekilmiş deniz tuzu

1 tatlı kaşığı hardal

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için:

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yumurtanın sarısı

BEEF WELLİNGTON YEMEĞİ NASIL YAPILIR / BEEF WELLİNGTON YEMEK TARİFİ

Sinirlerinden ve yağından iyice arındırılmış bonfileyi iyice kurulayalım ve tuz ve karabiberle ovalım.

Büyükçe bir tavayı (döküm olursa çok iyi olur) ocağa alalım ve ısıtalım. Zeytinyağımı ekleyelim ve eti mühürlemeye başlayalım. Eti yüksek ateşte içi sulu ve yumuşak kalacak fakat üzeri iyice pişecek şekilde mühürleyelim. Bunun için her bir tarafını 3 dakika pişirmek yeterli olacaktır.

Püf noktaları neler?

Etin suyunu atmayalım, bir kenara alalım. Mantarlara güzel bir lezzet katacaktır.

Etin üzerine 1 tatlı kaşığı hardalı sürelim ve cevizleri çekip, serpelim.

Mantarları yıkadıktan sonra iyice kurulayalım. Kabuklarını soyalım ve mutfak robotuna alalım. Mantarları iyice çekelim. Çektiğimiz mantarları 1 kaşık zeytin yağında kavurmaya başlayalım. Yaklaşık 5 dakika ezmeden pişirelim. Daha sonra bonfileye tuzu ve karabiber ekleyelim ve harlı ateşten alalım.

Tezgaha streç film serelim ve milföyleri bir merdane yardımıyla açarak streç filmin üzerine serelim. Hiçbir boşluk kalmamalı.

Daha sonra milföylerin üzerine füme etlerimizi dizelim. Füme etlerin üzerine mantarlı ve cevizli karışımı sürelim. Daha sonra bonfileyi de yerleştirelim. Kalan milföyü de aynı şekilde bonfilenin üzerine yerleştirelim ve bonfileyi iyice kapatalım.

Milföyün üzerine çırptığımız yumurta sarısı ve zeytinyağını da sürelim. 180 derecelik önceden ısıtılmış bir fırında yaklaşık 30 dakika pişirelim. Bu orta pişmiş bir kıvam olacaktır. Daha pişmiş olmasını isterseniz süreyi arttırabilirsiniz. Afiyet olsun!