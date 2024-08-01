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Gündem Bedri Gencer’den 10 maddelik yol haritası
Gündem

Bedri Gencer’den 10 maddelik yol haritası

Yeniakit Publisher
2024-08-01 16:42:00 - 2024-08-01 16:45:36
Bedri Gencer’den 10 maddelik yol haritası

İlahiyatçı – sosyolog Bedri Gencer, dünyanın bir dönüm noktasında olduğunu belirterek, Büyük Türkiye – Hür Filistin ideali için 10 maddelik yol haritası fikrini paylaştı.

İlahiyatçı – sosyolog Bedri Gencer, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

Büyük Türkiye-Hür Filistin

Tarihin dönüm noktasındayız. Türkiye’yi yutacak Büyük İsrail projesine karşı Filistin’i kucaklayacak Büyük Türkiye projesi için tekliflerimiz:

1. İsmail Heniyye’nin naaşı Türkiye’ye getirilmeli, şehitlikte defnedilmeli. Filistin şehitliği açılmalı
2. Siyonist Türk Yahudileri vatandaşlıktan çıkarılmalı
3. Bütün Filistinlilere çifte vatandaşlık verilmeli
4. İsrail katliamına uğrayan Filistinli mağdurlara (yaralı, öksüz, yetim vs.) sahip çıkmak için Türkiye’de gereken yapılmalı
5. Türkiye ile Filistin arasında kardeş aile projesi başlatılmalı, bu kapsamda Filistinli aileler Türkiyeli aileler tarafından desteklenmeli
6. Kukla Filistin Yönetimi ile kurulan parçalı siyasî yapı yerine Türkiye öncülüğünde Filistin’in meşrû temsilcisi olarak Hamas’ın inisiyatifinde Birleşik Filistin Yönetimi kurulmalı
7. Türkiye, Büyük İsrail projesince İsrail’in hedefinde olduğu, Türkiye’nin güvenliği Filistin’den başladığı için, Bağımsız Türkiye ve Hür Filistin için ortak ordu dâhil tüm askerî işbirliği alternatifleri değerlendirilmeli
8. Türkiye’de bazı meydan, cadde ve bulvarlara Filistin, Gazze ve Hamas ile Filistinli şehidlerin isimleri verilmeli
9. Türk ve Filistinli akademisyenlerle birlikte Arapça eğitim verecek Uluslararası Gazze Üniversitesi açılmalı
10. “Filistinliler topraklarını sattı” gibi Siyonist tezvirata karşı ulusal ve uluslararası kamuoyunu doğru bilgilendirecek akademik-medyatik kuruluşlar oluşturulmalı.
@RTErdogan @HakanFidan

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